Nú al onze muziektip voor 2019: de 22-jarige Londense zangeres Nilüfer Yanya

In Sound of, BBC's jaarlijkse schifting van nieuw talent, schopte ze het een paar maanden geleden niet tot in de top vijf, maar daarmee is Nilüfer Yanya in goed gezelschap. Onder meer Interpol, MGMT, Lady Gaga, The Weeknd, FKA twigs en Anderson Paak (allen ooit buiten de top vijf) bewijzen dat die talentenjacht geen garantie op succes of falen is. Of hebt u de laatste tijd nog spectaculaire dingen gehoord van laureaten als The Bravery, Little Boots, en Years & Years?



De 22-jarige Londense Nilüfer Yanya is het trouwens gewend om op eigen kracht haar pad voorwaarts te forceren. Nadat ze twee keer niet weerhouden was voor een academische muziekopleiding leerde ze zichzelf piano en gitaar spelen, onder auspiciën van Dave Okumu, producer van onder meer Jessie Ware en Ghostpoet. De knepen van het zingen oefende ze op de vele vrije podia in haar thuisstad.

In 2016 belandde ze op Extraordinary Renditions, een compilatie covers door jonge Britse artiesten. Yanya, wier bloedlijnen naar Turkije, Ierland en Barbados lopen, koos voor een eigenzinnige versie van Hey van de Pixies. De jazzy ondertoon van haar versie doet denken aan King Krule, de spaarzame arrangementen en schuchtere zang aan het jonge The xx. En dat is geen toeval: 'Ik herinner me dat ik hun Crystalised voor het eerst hoorde op de speelplaats van de school', zegt ze aan Dazed. 'Dat nummer insinueert eerder iets dan dat het zegt: 'This is what it is.' Daar hou ik van.' Dezelfde benadering is te horen op haar debuut-ep Small Crimes (2016). Een iets voller, zelfverzekerder geluid bloeit open op opvolger Plant Feed (2017), met de excellente single Golden Cage.

Met haar warme, mature stem en dynamische, soulvolle songs heeft Nilüfer intussen de meeste gezaghebbende blogs en magazines weten te verleiden, maar van haast is geen sprake. Tussen het toeren door (onder meer als voorprogramma van Fleet Foxes en Broken Social Scene) schaaft ze in het afgelegen huis van haar oom, aan de kust van Cornwall, aan haar debuutalbum. Als het moet tot in 2019.