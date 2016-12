Norah Jones komt naar Gent Jazz

De New Yorkse jazz-zangeres Norah Jones stelt op 9 juli haar zesde en nieuwste album Day Breaks voor op Gent Jazz Festival. De laatste keer dat Norah Jones in België te zien was, dateert van Gent Jazz Festival 2010. Met Gent Jazz Festival 2017 als exclusief Belgisch concert sluit ze het eerste deel van het festival af.

Voor haar nieuwste plaat, onder het label Blue Note Records, werkte Jones samen met jazzgrootheden Wayne Shorter, Dr. Lonnie Smith en Brian Blade. 'De Amerikaanse grande dame van de jazz maakte met haar debuut Come Away With Me en de welbekende single Don't Know Why muziek voor de massa', zegt organisator Bertrand Flamang. 'Sindsdien heeft ze wereldwijd meer dan 45 miljoen platen verkocht en negen Grammy Awards op haar naam staan.'

Dezelfde avond wordt ook het jonge duo Emile Parisien & Vincent Peirani verwacht. 'Beiden worden als voortrekkers van een ijzersterke generatie Franse jazzmuzikanten gezien. Met het album Belle Epoque brachten ze een hommage aan de gerenommeerde tenorsaxofonist Sidney Béchet.'

Ook bevestigde Omer Avital Quintet zijn komst op 9 juli. Hij brengt werk uit zijn nieuw album Abutbul Music, een mix gaande van Sefardische muziek over funky grooves tot bedwelmende Noord-Afrikaanse woestijnblues. 'Het Amerikaanse Downbeat noemt hem een van de meest spannende muzikanten van de laatste twintig jaar en vergelijkt hem zelfs met de legendarische Charles Mingus.' Het tweede podium, de Garden Stage, zal diezelfde avond in handen zijn van de de Gentse drummer Yves Peeters, zowel met zijn Yves Peeters Gumbo als Kleptomatics. Meer informatie op www.gentjazz.com.