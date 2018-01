Noorse popzangeres Sigrid wint BBC Sound of 2018

Als we de batterij muziekjournalisten en platenbonzen mogen geloven die de BBC elk jaar samenroept, gaat de Noorse zangeres Sigrid het in 2018 helemaal maken. De Britse openbare omroep riep haar vrijdag uit tot de Sound of 2018. Eerder werden artiesten als Ellie Goulding en Adele al gebombardeerd tot in het oog te houden talent van het jaar.

Sigrid, nog maar twintig jaar oud. timmert sinds 2013 aan de weg, maar tot twee jaar geleden was ze alleen bekend in Noorwegen. Hoewel ze zegt vooral beïnvloed te zijn door oudere muziek als Chet Baker en Neil Young, maakt ze moderne, vlotte popsongs.

De hitsingle Don't Kill My Vibe, waarin ze wraak neemt op de oudere mannen uit de muziekindustrie die haar uitlachten tijdens songschrijfsessies, bracht daar verandering in en lanceerde haar als een van de grote Europese poptalenten. Intussen werkte ze ook al mee aan de soundtrack van superheldenfilm Justice League met een cover van Leonard Cohens Everybody Knows.

Hiphopzangeres IAMDDB eindigde tweede, singer-songwriter Rex Orange County derde. Rapper Khalid en synthpopgroep Pale Waves maken de top-vijf rond.