Noem producer Sophie niet experimenteel: 'Alleen saaie mensen maken experimentele muziek'

Mag u zeker met fluostift aanduiden op uw Pukkelpopschema: Sophie. Wie haar veelbesproken debuutalbum Oil Of Every Pearl's Un-Insides heeft gehoord, weet nu al dat de bubblegumqueen een van de verrassendste acts wordt die u dit jaar in Kiewit zult zien.