'No Plan': nieuwe EP en videoclip voor 70ste geboortedag David Bowie

Naast de single 'Lazarus', bevat de EP ook nummers die werden opgenomen voor de veelgeprezen musical met dezelfde naam, de bitterzoete melancholie van 'No Plan', de donkere en jazz getinte rock van 'Killing A Little Time', materiaal dat enigszins verwant is met 'Outside' en 'When I Met You'.

Deze opnamen zouden uiteindelijk Bowies allerlaatste blijken te zijn.

De videoclip, geregisseerd door Tom Hingston, begint met een reeks tv-schermen in een winkel met de naam 'Newton Electrical', een knipoog naar hoofdpersonage Thomas Newton van 'The Man Who Fell To Earth', en eindigt met visioenen van ruimtevaart en een laatste beeld van Bowie.

Bekijk de video:

Beluister de EP: