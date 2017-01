Nieuwe single en nieuwe plaat voor shoegaze-legende Slowdive

Na 22 jaar zit de Britse band Slowdive opnieuw in de studio. De geruchtenmolen ging aan het rollen toen de band gisteren een mysterieus filmpje losten op hun Instagrampagina. Vandaag bevestigde Slowdive dat er een nieuwe plaat in de pijpleiding zit - en releaste meteen ook de eerste single 'Star Roving'.

Slowdive brak in de jaren '90 door met een geluid dat etherische droompop combineerde met de wall of sound van The Cure. De band groeide samen met Ride, My Bloody Valentine en The Jesus And Mary Chain uit tot een van de absolute shoegaze-grootheden. In 1995 verscheen hun derde en voorlopig laatste album Pygmalion, kort daarna viel de groep uiteen. Verschillende leden van de groep zouden wel nog samenspelen in Mojave 3, dat meer inspiratie zocht in country en folk.

In 2014 volgde een reünietour, die Slowdive langs heel wat grote Europese festivals bracht. Volgens zanger-gitarist Neil Halstead speelde de band sindsdien met het idee om een nieuw album te maken. Wanneer de plaat precies in de rekken ligt, is voorlopig onduidelijk.

Ook The Jesus And Mary Chain kondigde onlangs aan een nieuw album klaar te hebben, 18 jaar na hun laatste,Munki. Damage and Joy zou in maart van dit jaar verschijnen.

Beluister hieronder 'Star Roving'