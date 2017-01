Nieuwe QOTSA-plaat verschijnt in 2017

Homme gaf vorige zomer in een Let There Be Talk-podcast te kennen dat de terugkeer van Queens of the Stone Age zijn 'volgende agendapunt' was - 'we're locked in', klonk het toen -, maar een releasemoment raakte niet bekend.

Tot nu: de opvolger van ...Like Clockwork (2013) blijkt er dit jaar te zullen komen. Althans: dat verklapte Troy Sanders (zie foto links) aan Rolling Stone. En hij kan het weten, want behalve bij Mastodon, zingt en bast Sanders ook bij Gone Is Gone, een band waar QOTSA-gitarist Troy Van Leeuwen (en At the Drive-In-drummer Tony Hajjar) bij speelt.

'We zullen begin 2017 niet met Gone Is Gone bezig zijn,' aldus Sanders, 'want Queens of the Stone Age, Mastodon en At the Drive-In hebben allemaal platen in het verschiet liggen.'