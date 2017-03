Nieuwe lading Pukkelpopnamen: Ryan Adams, 2manydjs, Jake Bugg en 47 anderen

Pukkelpop heeft een nieuwe lading namen gelost:

Nicolas Jaar, 2manydjs, Ryan Adams, Halsey, Richie Hawtin, Armand Van Helden, Jackmaster, Sampha, Jake Bugg, Enter Shikari, The Shins, Stormzy, Stuff., Talaboman, Strand Of Oaks, Ho99o9, Floating Points, Omar Souleyman, Broederliefde, Tycho, The Amazons, Antal, Beesmunt Soundsystem, Benji B, Black Sun Empire feat. MC Low Qui, Cocaine Piss, Culture Abuse, D.D Dumbo, Donnie, Faces On TV, Frances, Glints, Gruppo Di Pawlowski, Jonna Fraser, Kai Wén, Kraantje Pappie, The Lighthouse, Lunice, Mondo Cozmo, Mykki Blanco, Parquet Courts, Peggy Gou, Pixx, Preoccupations, Pvris, Sigrid, Tamino, Tycho, Vakula, Walshy FireenYoungr.

Op 20 februari had het festival in Kiewit al 79 namen bekendgemaakt, onder wie The XX, Elbow, Editors, Mumford & Sons en Flume.

Lees ook:

Een overzicht van de eerste lading van 79 Pukkelpopnamen

Donderdag 17 augustus: The xx, Editors, Interpol, PJ Harvey, Sigma live, ABRA, Amelie Lens, Beautiful Swimmers, Ben Klock, Chance The Rapper, Cypress Hill, Dave Clarke, Denzel Curry, Gerd Janson b2b Prins Thomas, Intergalactic Lovers, Joy Orbison, Kollektiv Turmstrasse, Len Faki, Mac DeMarco, Moderat, Petit Biscuit, Robert Hood Live, Sigala, Stikstof, The Naked & Famous, Tornado Wallace, Ty Segall, Vince Staples en Watsky.

Vrijdag 18 augustus: Bastille, Elbow, London Grammar, George Ezra, The Flaming Lips, Bjarki, Black Lips, Boys Noize live, Clean Bandit, Dan Shake, Fakear, Julia Jacklin, Macky Gee, Mefjus feat. Maksim MC, Mind Against, Mount Kimbie, Mr Oizo, Newmoon, Oh Wonder, Oliver Heldens, Palace, Parov Stelar, Perfume Genius, RØDHÅD, Sevn Alias, Tove Lo, Walking On Cars en What So Not.

Zaterdag 19 augustus: Mumford & Sons, Flume, Bear's Den, Paul Kalkbrenner, At The Drive In, BADBADNOTGOOD, Bakermat live, Band Of Horses, Ben UFO, Billy Talent, Car Seat Headrest, Cashmere Cat, Death Grips, Dub Fx, Fritz Kalkbrenner, Marshmello, Migos, Moose Blood, Rise Against, Shame en The Pretty Reckless.