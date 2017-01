Niet alleen Delv!s komt eraan: wat 2017 brengt voor muziekliefhebbers

Deze maand al dropt Londenaar SOHN zijn tweede plaat en rariteitenkabinet The Flaming Lips zijn elfendertigste. Verder in januari waagt soulknuffelbeer Matthew E. White zich samen met de 22-jarige Flo Morrissey aan een duetplaat vol covers, van onder meer Leonard Cohen en Frank Ocean.

Ryan Adams komt in februari níét met een coveralbum, wel met 'een eightiesplaat', die verder ook beïnvloed is door AC/DC en Bachman-Turner Overdrive - het moet niet altijd Taylor Swift zijn. Ook rond die tijd debuteert Sampha, ex-figurant bij Kanye, Drake en Solange, sinds kort op eigen benen.

Nog een nieuwkomer, die in april met haar werk naar buiten treedt: de Amerikaanse Alexandra Savior, de nieuwe muze van Alex Turner. Turners vaste producer James Ford gaat dan weer in zee met Declan McKenna, een Britse achttienjarige indierocker en naast rapper Dave en singer-songwriter Maggie Rogers een van de BBC Sound of 2017-genomineerden met een plaat in het verschiet.

Staat ook vast: dat Feist ons zal verblijden met haar derde album en dat Fleet Foxes na vijf jaar uit zijn hiatus zal ontwaken. En als Arcade Fire straks naar Werchter komt, zal dat allicht niet met lege handen zijn - hun Reflektor Tapes-docu verschijnt in januari ook op dvd.

Ten slotte zijn er nog de albums die er eigenlijk al hadden moeten zijn - de nieuwe Beck, bijvoorbeeld - en diegenen waar al een tijdje op gewacht wordt, zoals die van Gorillaz, LCD Soundsystem, Queens of the Stone Age, Vampire Weekend en The War on Drugs.

En de Belgen?

Jinte Deprez is de volgende die zich eventjes van Balthazar loswrikt - strek alvast uw dansbenen voor J. Bernardt. Ook aan Balthazar gelinkt: Oko Yono, een nieuwe meidengroep waarin u violiste Patricia Vanneste herkent, maar evengoed de chanteuses van Echo Beatty, Astronaute en Hydrogen Sea. Ze schrijven songs geïnspireerd op de vrouwen van Gainsbourg en laten die ergens dit voorjaar aan u horen. Slaat eveneens een zijweg in: Bjorn Eriksson, die met de band Les Blauw hommage zal brengen aan Django Reinhardt, Duke Ellington en aanverwanten.

Bert Ostyn keert na een solo-avontuur in 2014 dan weer terug naar Absynthe Minded, dat in een ietwat gewijzigde bezetting en met dEUS-drummer Stéphane Misseghers aan de knoppen nieuw materiaal aan het inblikken is.

Gingen de buitenlandse lucht opsnuiven met het oog op nieuw werk ergens in 2017: Triggerfinger (LA) en Vuurwerk (Londen).

Op het debutantenbal treden onder meer Charlotte Adigéry alias Wwwater (februari), urban queen Coely (februari), Nieuwe Lichting-laureaat St. Grandson (maart) en - eindelijk zeg! - Delv!s (voorjaar) aan.

Last but not least gaat Brutus (3 februari) opnieuw lawaai maken, en Stuff. (17 maart) zal de muren tussen jazz, electro en hiphop nog een keertje slopen. En dat uitgerekend in het jaar dat de jazz zijn honderdste verjaardag viert. Hoera!