Nick Cave & The Bad Seeds komen op 13 oktober naar het Sportpaleis

Nick Cave & The Bad Seeds hebben bekendgemaakt dat ze, na concerten in Australië en de VS, ook door Europa zullen toeren. Ook België staat op het lijstje: op vrijdag 13 oktober staan ze in het Sportpaleis in Antwerpen.

Caves zestiende studioalbum, Skeleton Tree, stond bij de Belgische release meteen op nummer één. Het album werd voorafgegaan door de docufilm One More Time With Feeling over het totstandkomen van het album.

Skeleton Tree werd namelijk gemaakt in tragische omstandigheden. Arthur, de 15-jarige zoon van Cave, stierf na een val van een klif. Dat verlies leidde tot een donkere, rouwende plaat. Of zoals onze man het omschreef: 'muziek als een open wonde, die louter met zout wordt behandeld.'

Het laatste concert van Nick Cave & The Bad Seeds in ons land dateert al van 2013. Toen speelden ze op Rock Werchter en in de Lotto Arena.