Netsky, I Love Techno en The Sound of Belgium krijgen podium op Tomorrowland

Voor de dertiende Tomorrowland-editie, die de twee laatste weekends van juli plaatsvindt in Boom, mogen wederom een resem artiesten en labels hun eigen podium inpalmen en er een zelfgekozen line-up neerzetten. Daarbij heel wat vaste hosts - Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike, I Love the 90's, Bonzai... -, maar ook enkele 'nieuwelingen'.

I Love Techno - sinds 2015 in Franse handen - keert bijvoorbeeld terug naar ons land. Niet naar Flanders Expo in Gent welteverstaan, maar naar De Schorre in Boom.

Ook Netsky tekent present. Hij staat niet voor het eerst op Tomorrowland, maar mag dit keer wel in primeur zijn vrienden meebrengen. En dan is er nog The Sound of Belgium - niet de docu, wel de party -, dat voor een vleugje newbeat zal zorgen. Confetti!