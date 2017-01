Nas, Kate Tempest en 18 andere namen aangekondigd voor Dour

Dour, dat van 12 tot 16 juli plaatsvindt, had al een aantal kleppers aangekondigd: Die Antwoord, Metronomy, Nina Kraviz en Justice, Russ en The Black Madonna. Met de toevoeging van twintig nieuwe namen krijgt de affiche nu stilaan vorm.

Hiphoplegende Nas stond twee jaar geleden al eens op het Waalse festival, maar komt terug om de twintigste verjaardag van Illmatic te vieren. Nog voor de liefhebbers van de betere rhymes: Pusha T, Kate Tempest, Lorenzo en Belgisch talent Damso.

Verder treden aan: Andy C, Annix, Chase & Status, Chassol, Critical Soundsystem, Dixon, Dubfire, Jon Hopkins, Kink, Kölsch, St-Paul & The Broken Bones, Two Door Cinema Club, Vitalic en Yussef Kamaal.

Tickets zijn te vinden op de website van Dour.