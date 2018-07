Nancy Sinatra overleden

Nancy Sinatra Jr., de dochter van het koppel, meldt op twitter dat haar moeder op vrijdag 13 juli stierf omstreeks 18 uur. De oorzaak van haar overlijden is niet bekend. 'Ze was een zegen en het licht in mijn leven', klinkt het. 'Goeie reis, mama. Bedankt voor alles.'

Nancy en Frank Sinatra waren al samen sinds hun tienerjaren toen ze in 1939 trouwden. Frank Sinatra was op dat moment nog niet wereldberoemd: zijn zangcarrière kwam nog maar net op gang. Hij zou pas in de jaren 40 doorbreken.

Het koppel kreeg drie kinderen, Nancy, Frank Jr. en Tina, voor het in 1951 uit elkaar ging nadat Frank een affaire had met actrice Ava Gardner. Na zijn tweede huwelijk met Gardner zou Sinatra nog trouwen met actrice Mia Farrow en model Barbara Sinatra.

Nancy hertrouwde nooit en zocht de spotlights na haar huwelijk met Frank niet meer op, al verscheen ze hier en daar in een televisieserie en komt ze voor in de concertfilm van haar dochter, die in de jaren 60 zelf een hit had met 'These boots are made for walking'. Frank en Nancy bleven vrienden tot hij in 1998 overleed.