Na Arctic Monkeys ook Cocaine Piss, The Kills en Angus & Julia Stone op Best Kept Secret

Naast Cocaine Piss, The Kills en Angus & Julia Stone, kunnen fans ook rekeken op Job Jobse, Warpaint, Wolf Alice, All Them Witches, Bully, Downtown Boys, Flohio, Gus Dapperton, John Maus, Karen Elson, Lido Pimienta, Mattiel, Moaning, OMNI, Optimo, Palm, Ray Fuego, Sudan Archives, Susanne Sundfør, SYML, The Districs, Umfang en Yellow Days.

Ook LCD Soundsystem en The National tekenden eerder al present voor het festival. Verder komen onder anderen ook nog Vince Staples, Future Islands, Ty Segall en Father John Misty op safari naar de Beekse Bergen.

Best Kept Secret vindt dit jaar plaats op 8, 9 en 10 juni in Hilvarenbeek.