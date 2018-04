Muzikant Johan Stollz overleden: 'Ik heb meer in een hotelkamer geleefd dan in een huis'

Muzikant Johan Stollz is overleden. Krant van West-Vlaanderen interviewde hem in oktober vorig jaar over Concerto voor jou, Natasha en de rest van zijn carrière. 'Mijn muziek bracht mij de hele wereld rond, in Brugge voel ik mij thuis.'