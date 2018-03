Muziekmagazine NME stopt met gedrukte edities

Het Britse muziekblad NME zal na 66 jaar niet langer als gedrukt magazine verschijnen. Dat melden verschillende Britse media. De website NME.com blijft wel bestaan en breidt uit. Er blijven ook nog speciale edities in druk verschijnen, zoals NME Gold.

Het eerste nummer van NME, de afkorting van New Musical Express, verscheen in 1952. In de jaren 60 en 70, toen het magazine de stem was van de punkcultuur, verkocht het blad nog vlot 300 000 exemplaren, maar vanaf de jaren 90 ging de oplage steil bergaf. Sinds 2015 werd het magazine gratis verdeeld op openbare plaatsen, maar dat stopt nu ook.

'Onze stap naar een gratis publicatie heeft het merk NME om groter dan ooit te worden online', zegt Paul Cheal van uitgever Time Inc. 'We haalden artiesten op onze cover die daarvoor onbereikbaar waren. Maar we werden ook geconfronteerd met stijgende productiekosten en een moeilijke advertentiemarkt voor de gedrukte pers. We leggen ons nu toe op het internet om de toekomst te verzekeren voor dit beroemde merk.'

De beslissing komt een week nadat Time Inc werd verkocht aan investeerdersgroep voor 130 miljoen dollar.