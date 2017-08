Muziek van Tsar B duikt op in Amerikaanse So You Think You Can Dance

Escalate, de debuutsingle van Tsar B, is al bijna twee jaar oud, maar blijft potten breken. Het lied was in de nacht van maandag op dinsdag Belgische tijd te horen in de Amerikaanse versie van So You Think You Can Dance. Deelnemer Taylor Sieve waagde zich aan een jazzdansperformance op het nummer.

De dansshow, die ook in België een tijdje te zien was, is in de VS al aan zijn veertiende seizoen toe en lokt er elke week 2,8 tot 3 miljoen kijkers naar de televisie. Een ideaal platform voor de Belgische popzangeres dus.

Escalate blijkt geliefd in dansmiddens. Zo ging Alexander Chung, instructeur bij het befaamde Millennium Dance Complex, in maart van dit jaar viraal met een choreografie op het nummer. Later nodigde hij Justine Bourgeus, zoals Tsar B echt heet, uit om met hem op te treden in Californië. 'Ik krijg geregeld video's van mensen die dansen doen op mijn muziek', zei ze er eind vorig jaar nog over in De Standaard.