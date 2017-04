Music For Life slaat tenten op in Wachtebeke

Stubru presentatrice Linde Merckpoel maakte deze ochtend op een wel heel spectaculaire wijze bekend wat de nieuwe locatie zou worden. Via Facebook live was te volgen hoe ze per helikopter vanuit de Schorre richting Oost-Vlaanderen trok, om vervolgens met een parachute te landen op het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Daar aangekomen duwde ze samen met de burgemeester van Wachtebeke alvast een eerste keer op de Vlam.

Via de livestream reageerde Merckpoel opgelaten: "Ik dacht eerst dat ik ging doodgaan van de stress, maar op een bepaald moment was ik ook een beetje emotioneel, het was zo mooi en de zon scheen." De sprong verliep overigens niet volledig volgens plan: Merckpoel kwam op het golfterrein van Wachtebeke aan grond, en moest per golfkarretje worden overgebracht naar de weide waar de crew haar opwachtte.

Ook dit jaar vindt De Warmste Week plaats in de eindejaarsperiode, van 18 tot en met 24 december. Na de zomer is het mogelijk om een goed doel te kiezen en een actie te registreren. In de afgelopen editie leverde de eindejaarsactie het recordbedrag van ruim 7,8 miljoen euro op voor meer dan duizend verschillende goede doelen.