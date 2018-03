Mogwai, Slowdive en 25 andere acts aangekondigd voor Best Kept Secret

Het Nederlandse festival Best Kept Secret, dat plaatsvindt van 8 tot en met 10 juni heeft de shoegazelegende Slowdive en postrockband Mogwai gestrikt, meldt de organisatie dinsdag.

In hun zog komt nog heel wat ander schoon volk naar de Beekse Bergen, zoals Pale Waves, pas nog vijfde in de BBC Sound of 2018, Bedouine, Blu Samu en Let's Eat Grandma. Ook de fans van JOHAN, Altın Gün, Container, Dermot Kennedy, Gang of Youths, Hinds, Isaac Gracie, Jay Som, Jlin (live AV), Los Pirañas, Nadah El Shazly, Nana Adjoa, Nilüfer Yanya, Pender Street Steppers, Pietju Bell, Pip Blom, Pitou, Tom Grennan, Vagabon, Venz en Wavves mogen zich opmaken voor een tripje naar Hilvarenbeek.

De vrijdagtickets voor Best Kept Secret zijn al uitverkocht. Voor de andere dagen zijn er nog wel kaartjes te krijgen, net als voor het hele weekend, op de site van het festival.