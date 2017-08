Moderat zet punt achter samenwerking: 'We zijn ver gekomen voor een paar deejays die in donkere kelders speelden'

Na jaren non-stop werken, is het elektronische deejaytrio Moderat toe aan een pauze. De samenwerking tussen de Berlijnse topdeejays Apparat, de artiestennaam van Sascha Ring, en Modeselektor, het duo Gernot Bronsert en Sebastian Szary, leverde van de beste elektronische platen van de voorbije jaren op.

Modeselektor staat bekend voor hun abstracte hiphobbeats en glitchy electro, een sound waar ook Thom Yorke van Radiohead fan van was. Apparat scoorde aan de zijde van Ellen Allien met Orchestra Of Bubbles. Voeg die twee samen en je had een bedreven trio dat snel naam maakte in de technowereld. Het artistieke collectief zorgde voor opwinding met hun debuutalbum Moderat, dat in 2009 verscheen bij BPitch Control, het label van de Duitse deejay en muziekproducent Ellen Allien.

'Toen we begonnen met Moderat was het een leuk project, een speeltuin en een soort vakantie van onze individuele projecten', schrijft de groep op haar Facebookpagina, 'Het is een hele ervaring geweest en we zijn ver gekomen, zeker als je weet dat we begonnen zijn als Dj's in donkere kelders. Maar nu hebben we nood aan een vakantie van deze vakantie.'

Hun meest recente en derde studioalbum - toepasselijk getiteld III - dateert van april 2016. Na hun show in Berlijn op 2 september, scheiden de wegen en kan je Apparat en Modeselektor weer apart aan het werk zien.