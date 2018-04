Millionaire valt in voor Dotan op Rock Werchter na bedrog

De Nederlandse zanger Dotan annuleerde twee weken geleden al zijn concerten, naar eigen zeggen omdat hij zich wilde focussen op nieuw werk. Ook zijn optreden op Rock Werchter, dat normaal op 7 juli zou plaatsvinden, gelastte hij af. Later kwam Dotan in opspraak, omdat hij en zijn entourage in het begin van zijn carrière fake accounts zouden hebben aangemaakt op social media om zijn aanhang groter te laten lijken.

De organisatie van Rock Werchter heeft inmiddels een vervanger gevonden. De keuze viel op Millionaire. De Belgische band rond Tim Vanhamel keerde vorig jaar terug van lang weggeweest met het veelgeprezen album Sciencing. Het wordt het eerste concert van de groep op Werchter sinds 2005.

Wie Millionaire op Rock Werchter aan het werk wil zien, zal een ticket moeten kopen voor de volledige vierdaagse. De dagtickets voor 7 en 8 juli zijn namelijk allemaal de deur uit. Meer informatie vindt u op de site van Rock Werchter.