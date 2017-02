Mick Jaggers autobiografie die nooit zal verschijnen

Volgens uitgever John Blake legde Mick Jagger enkele tientallen jaren geleden zijn ziel bloot in een autobiografie waarvan tot voor kort het bestaan niet gekend was.

Blake beweert het enige exemplaar te bezitten van het 75.000 woorden tellende manuscript, dat hij omschrijft als "buitengewoon" en zelfs vergelijkt met "de Dode Zeerollen". De uitgever, die meent dat Jagger gewerkt heeft met een ghostwriter, kwam naar verluidt in het bezit van de memoires (met inbegrip van handgeschreven notities van de zanger) via "gemeenschappelijke vriend" zo'n drie jaar geleden.

Nog volgens Blake werd het manuscript geschreven in de vroege jaren '80, maar toen door de uitgever afgekeurd omdat er onvoldoende "sex and drugs" in voorkwam, in een periode waarin een succesvolle biografie moest shockeren.

Om het boek te kunnen publiceren benaderde Blake Mick Jagger via Rolling Stones manager Joyce Smith, die in eerste instantie een kopie vroeg omdat de zanger zich het bestaan ervan helemaal niet kon herinneren. Smith bevestigde later dat het wel degelijk om een authentiek werk ging en vroeg of Jagger een voorwoord kon schrijven om uit te leggen dat de tekst geschreven was in het begin van zijn carrière, aldus nog Blake.

Dat sleepte echter aan omdat Jagger het te druk had met andere projecten en nadat Blake meermaals aandrong bij Smith kreeg hij in 2015 een 'no go'.

De kans dat er nog ooit een autobiografie van Jagger komt, wordt daarmee zeer klein want in 2014 zei de rockster nog aan The Hollywood Reporter: "Ik denk dat er al meer dan genoeg rock 'n' roll memoires zijn. Als iemand wil weten wat ik in 1965 deed, moet hij er Wikipedia maar op nalezen."