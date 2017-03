Metallica doet in november twee keer het Sportpaleis aan

'Jullie zomerfestivals zijn magisch, maar door voor het Sportpaleis te kiezen kunnen we dichter bij onze fans spelen. Daar verlangen we echt naar', vertelt drummer Lars Ulrich in De Morgen. Net als tijdens de Death Magnetic Tour in 2009 zal het podium in the round staan, waardoor de band live omringd wordt door zijn fans. 'Je zal het gevoel krijgen dat je op mijn schoot zit.'

Het voorprogramma wordt gespeeld door Kvelertak, een Noorse metalgroep die hier eerder al in de Ancienne Belgique en VK speelde.

De ticketverkoop start op vrijdag 24 maart om 11 uur. Met een kaartje heb je bovendien recht op een fysiek of digitaal exemplaar van Hardwired...To Self-Destruct, het dubbelalbum waarmee de band vorig jaar op nummer 1 belandde in de Ultratop. (JDL)