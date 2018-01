'Met onze handycams naar Ibiza': bekijk in première de nieuwe clip van Belgische band Rumours

Wie zijn donkere elektronica graag Belgisch heeft, maakte ongetwijfeld al kennis met Rumours. Onder die naam verenigen Hannah Vandenbussche, Jonas Boermans (beiden actief bij Monami), Birds-zanger Pieter-Jan Cools en Brutus-drumster Stefanie Mannaerts al enkele jaren de krachten om iets te maken dat ze zelf sjamaanhop noemen. Een zelfverzonnen term, die je het best kan definiëren als een bezwerende combinatie van techno en triphop. 'Het woord komt uit het taaltje dat we met onze vriendengroep gebruiken', zegt Vandenbussche. 'Indie of elektronische muziek vonden we niet bij onze muziek passen.'

Na de best wel harde ep Infant heeft de groep nu zijn eerste volledige album klaar. 'Infant is zo goed als live opgenomen, terwijl Megamix meer een luisterplaat geworden is, die live dan weer steviger zal klinken', zegt Vandenbussche. 'We zijn gewoon helemaal opnieuw begonnen vanuit de gedachte dat alles kon. Het resultaat is zachter dan mensen van ons gewend zijn, maar nog altijd even donker.'

Vaag in het hoofd

Elf nummers telt Megamix en daar horen evenveel clips bij. Daarvoor trok het kwartet drie dagen naar Ibiza. 'We begonnen ons met dat eiland te identificeren, omdat het mooi is en tegelijk een rauw kantje heeft, een beetje zoals onze nieuwe nummers. Dat we er echt zouden gaan filmen, was oorspronkelijk een running gag, maar we kregen het idee niet uit ons hoofd. Drie maanden nadat we er voor het eerst over praatten, zijn we dan vertrokken, met onze handycams.'

De tweede single uit Megamix, na Ibiza, heet Somebody. Daarvoor kreeg Rumours de hulp van ene Pop Dirty, een muzikale vriend van de band die liever in de luwte werkt. Voor de clip van Somebody, net als de andere een stilzwijgende visuele schets die langs alle kanten werd gefilmd, speelde de band volop met spiegels.

Eén zin gaat met de aandacht lopen: 'Honestly, you never got me feeling.' Een restant van een break-up, vertelt Vandenbussche. 'De teksten op Megamix heb ik geschreven toen het allemaal nogal vaag was in mijn hoofd. Uiteindelijk is liefdesverdriet zowat de kern van de plaat geworden.'