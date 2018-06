Mauro komt naar Pukkelpop en neemt mee: Willy Sommers en een brassband

De Limburgse gitarist Mauro Pawlowski staat bijna elk jaar wel in één of andere hoedanigheid op het al even Limburgse Pukkelpop, nu eens als gitarist van dEUS, dan weer als Evil Superstar of met zijn Gruppo. Dit jaar doet hij het nog anders en nodigde hij De Kempenzonen, een brassband uit Tielen (Kasterlee), uit om mee te komen doen.

Mauro neemt nog een paar bijzondere gasten mee: Daan, Willy Sommers, Callboys-acteur Rik Verheye en Sennek, die een par maanden geleden ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Het collectief wil klassiekers uit moderne tijden brengen, of zoals Mauro het in de perstekst verwoordt: 'Ik zeg dat het heelal een dorp is en iedereen is buur en iedereen zal dansen rond de zon als dorpspomp met diezelfde zon in je hart en je kop tussen de sterren, jongens en meisjes.'