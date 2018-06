Mag moslimrapper met grove teksten optreden in de Bataclan?

In Frankrijk is controverse ontstaan over twee optredens van rapper Médine in de Bataclan. Er gaan steeds meer op dat de harde teksten van de hiphopartiest, die in oktober twee keer zou spelen, geen plaats hebben in de concertzaal waar in november 2015 negentig mensen zijn vermoord tijdens een terroristische aanslag. Médine zingt onder meer in zijn nummer Don't laïk dat hij 'de leken wil kruisigen zoals op Golgota' en 'fatwa's zal uitspreken over het hoofd van varkens.'

De knuppel werd in het hoenderhok gegooid door Laurent Wauquiez, voorzitter van de Republikeinse partij, en Marine Le Pen, zijn ambtgenoot bij Rassemblement National, het voormalige Front National. Le Pen tweette dat 'geen enkele inwoner van Frankrijk zulke vuile praat mag accepteren. Het aanvuren van islamitisch fundamentalisme moet ophouden!' Grégory Roose, een lid van, Rassemblement National, heeft inmiddels een petitie opgestart tegen de shows, die al meer dan 23.000 handtekeningen heeft verzameld.

Médine schrijft zijn teksten, vertelde hij eerder in interviews, naar eigen zeggen om 'een val te zetten voor alle vechters die niet verder kijken dan het imago.' Hij wil 'absoluut praten over de manier waarop de republikeinse waarde van de lekenstaat vandaag wordt gemanipuleerd om te verdelen terwijl ze is gemaakt om de mensen te verenigen.'

Op de huidige controverse reageerde hij met een lange Facebookpost, waarin hij de 'abjecte aanslagen van 13 november' opnieuw verwerpt en zegt dat hij al 'vijftien jaar tegen alle vormen van radicalisering strijdt'. 'Moet extreemrechts de programmatie van onze concertzalen dicteren?'