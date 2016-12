Madonna: 'Ik sta voor jullie als deurmat... ik bedoel, als vrouwelijke entertainer'

"Ik sta voor jullie als een deurmat,.. ik beoel, als een vrouwelijke entertainer", stak de popster van wal. "Bedankt om te erkennen dat ik nu toch al 34 jaar mijn carrière weet voort te zetten ondanks het seksisme, de misogynie, het gepest en de mishandeling."

"Mijn inspiratiebronnen waren uiteraard Debbie Harry, Chrissie Hynde en Aretha Franklin, maar mijn échte muze was David Bowie. Hij verpersoonlijkte een mannelijke én vrouwelijke ziel en dat paste perfect bij me. Hij liet me denken dat er geen regels zijn, maar daar was ik verkeerd. Er zijn geen regels zolang je een man bent. Als je een vrouw bent zijn er wel degelijk regels", weet ze.

"Als meisje moet je het spelletje meespelen. Je mag mooi en schattig en sexy zijn, maar let op dat je niet te slim bent. Je mag geen mening hebben die niet overeenkomt met de status quo. Je mag geobjectiveerd worden door mannen en jezelf kleden als een slet, maar eigen jezelf die sletterigheid niet toe. Oh en word niet ouder. Ouder worden is een zonde. Je zal bekritiseerd en uitgespuwd worden en men zal je absoluut niet op de radio spelen."

In slechts drie minuten veegt Madonna de vloer aan met de heersende mentaliteit in de muziekindustrie die volgens haar verwerpelijk is. De Amerikaanse zender Lifetime zou de speech normaalgezien vandaag uitzenden wanneer ze verslag uitbrengen van het Billboard Women in Music event.