Luisteren: J. Bernardt lanceert tweede solosingle 'The Other Man'

J. Bernardt is het pseudoniem van Jinte Deprez, zanger en gitarist van de Belgische indierockgroep Balthazar. De man liet in mei vorig jaar weten dat hij, net als Balthazar-collega's Maarten Devoldere (Warhaus) en Simon Casier (Zimmerman), een solocarrière zou beginnen.

Met The Other man is er nu een opvolger van debuutsingle Calm Down. De mysterieus klinkende indie-electro-song presenteert Deprezs kenmerkende stemgeluid, begeleid door energieke synthbeats en blaasinstrumenten.

The Other Man ging gisteren in première bij het populaire muziekmagazine Clash. J. Bernardts volledige plaat zou rond april 2017 verschijnen.