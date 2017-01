Luisteren: Gorillaz sneert naar Trump met eerste single in 6 jaar

Sinds The Fall uit 2011 was het wachten voor fans van Gorillaz, het cartoonproject van Damon Albarn (Blur) en tekenaar Jamie Hewlett. Nu is de band terug met Hallelujah Money, de voorloper van een nieuwe plaat die dit jaar nog zal verschijnen. Voor het nummer werkten ze samen met multi-instrumentalist en Mercury Prize-winnaar Benjamin Clementine.

De video, waarin Clementine zingt in de lift van de Trump Tower, komt uit op de dag voor de inauguratie van Amerikaans president Donald Trump. Het nummer gaat dieper in op de impact van Trumps eedaflegging.

De afgelopen maanden gonsde het al van de geruchten over de nieuwe plaat. De band loste allerlei cryptische boodschappen op social media, waarin het verhaal van personages Noodle en Russel verder werd uitgediept.