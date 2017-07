Céline Ottenburgh, Heleen Andriessen, Gregory Simons, Cyriel Vandenabeele, Antoon Kindekens vormen samen het vijfkoppig synth-popproject Vliegtuig. De jonge muzikanten experimenteren naar hartenlust met akoestische en elektronische klanken, taal en compositie. Herbeluister hier hun live optreden in Fort Napoleon op Theater aan Zee.

Nog te zien op zaterdag 29/7 om 24u in cc DGP (Lokettenzaal), zondag 30/7 22u in Café Crayon en maandag 31/7 17u in de stad (gratis).