Luister: The Girl Who Cried Wolf op Theater aan Zee

'Een breed publiek verwelkomen in het habitat van de wolf.' Als we hun Facebookpagina mogen geloven - en soms kan dat gewoon - is dat de missie van The Girl Who Cried Wolf. Gent heeft het vijftal al in zijn zak, nadat ze mochten aantreden als Jonge, jawel, Wolf op de Gentse Feesten. Ook Oostende ging al voor de pijl, nadat de band er vorig jaar Golfbrekers.

Voor Theater aan Zee trokken ze opnieuw naar Oostende. Hun bagage? Eén album, RUINS, en een solide livereputatie waar onder meer Portishead en The Bad Seeds door schemeren.

In totaal speelde The Girl Who Cried Wolf vier concerten op Theater aan Zee. Bij wijze van kennismaking kun je de versie van Silver die in Fort Napoleon speelden hieronder beluisteren.