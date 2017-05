Luister: Soulwax pakt op de BBC uit met een uur nieuwe muziek

Het BBC-programma Essential Mix is een begrip onder liefhebbers van elektronische muziek. Wekelijks laat Pete Tong een bekende dansact twee uur lang zijn ding doen. Alleen al het laatste jaar passeerden onder anderen Joris Voorn, Chase & Status, Justice, Chemical Brothers en DJ Shadow de revue.

Afgelopen zaterdag was het de beurt aan Belgische trots Soulwax, De broers Dewaele traden in 2005 al eens aan als Radio Soulwax en pakten nu opnieuw met iets speciaal uit. Het eerste uur van de set was volledig gewijd aan nieuwe Soulwaxmuziek, gebaseerd op het woord essential. Het tweede uur draaiden ze als 2manydjs onder meer exclusieve edits van tracks die op hun label Deewee werden uitgebracht.

Luister hier naar de volledige set van twee uur.

Deze zomer treedt Soulwax onder andere op op Best Kept Secret, Rock Werchter en het Main Square festival in Arras.