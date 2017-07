Luister: Portland droompopt op Theater aan Zee

In de reeks Jong Muziek van Theater Aan Zee was het zondag de beurt aan Portland, het geesteskind van Jente Pironet. In 2014 richtte hij Portland op als zijn soloproject, maar ondertussen is de band een solide trio, dat een straf parcours aflegde langs onder meer de Trix, Het Depot en een finaleplaats in Humo's Rock Rally.

Portland is er voor de liefhebbers van droompop met loepzuiver zangwerk en voor de fans van Fleet Foxes of Bon Iver. Het is alvast uitkijken naar hun allereerste ep!

Je kan Portland nog checken op 31 juli in CC De Grote Post. Hieronder vindt u alvast de live-versie van Have You Met Jolene? zoals ze het speelden in Fort Napoleon.