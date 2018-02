Luister naar de integrale BBC Essential Mix van Charlotte De Witte

Essential Mix is een legendarisch radioprogramma met een simpel concept: een dj of dance-act neemt de ether twee uur lang over met een eigen mix, zonder onderbrekingen of reclame. Het programma startte in 1993 en mocht sindsdien zowat alle groten van de elektronische muziek ontvangen.

De laatste in de rij is Belgische technotrots Charlotte De Witte. Dat een Belg de eer krijgt, is vrij uitzonderlijk. Netsky maakte een essential mix in 2005, de broers Dewaele kregen het radioslot twee keer als Soulwax en twee keer als 2manydjs.

De Witte opende haar set met Preludio van Luca Ballerini en sloot af met Showreel Pt. 1 van de Brit Djrum. Daartussen draaide de Belgische nummers uit haar nieuwe ep Brussels én onuitgegeven werk. Het gaat de deejay overigens voor de wind: enkele weken geleden raakte bekend dat ze haar eigen podium op Tomorrowland host.

De volledige mix hoor je hier.