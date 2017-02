Luister naar de eerste single van Iwein en De Dealers: 'We handelen enkel in liefde'

Bassist en zanger bij Groep Jezus, een interessante voetnoot in het grote Boek der Belpop. Finalist van de Comedy Casino Cup, in het jaar van Philippe Geubels en Xander De Rycke. Winnaar van de publieksprijs op het Leids Cabaret Festival. Survivor in Expeditie Robinson, acteur in films en televisie en stem van Komen Eten tussen Peter Van Asbroeck en Herman Verbruggen. Een gemiddeld mens zou zeeziek worden van de levensloop van Iwein Segers.

Het nieuwste lijntje op Segers' cv heet De Dealers. 'Op zijn Vlaams, dus niet The Dealers. Het klinkt nog steeds stoerder dan het is, hoor', zegt Segers verontschuldigend. 'We verhandelen geen drugs, enkel liefde.' We, dat is naast Segers ook drummer Micha Vandendriessche, grondlegger van cabaretgroep Het Schoon Vertier, Raf Ilsbroekx, die hem al eerder al begeleidde voor zijn kleinkunstvoorstelling De Familie Segers, en bassist Wim Buysse.

De band komt nu, na enkele kleine concerten, op de proppen met de single 'We zijn de laatste'. Die neemt weliswaar de liefde onder de loep, maar dan vanuit de positie van de loser. 'Ze komt naar mij / en ze is alweer al te laat / en ze vraagt mij / of ik nu al van haar houd.' Of nog: 'De plaatsen zijn bekend / wij zijn de laatste.' 'Maar uiteindelijk vindt hij toch de liefde, perfect voor Valentijn!' lacht de zanger.

Wie Segers volgt, weet dat hij het graag opneemt voor zij die er niet bij horen én zichzelf tot die groep rekent. Zelf profileerde hij zich in Comedy Casino met kaufmaniaanse antihumor en in de podcast Mosselen om half twee ontleedde hij zijn fascinatie voor Eddy Wally.

Ridder Ywein

Muzikaal ademt de band jaren 90 uit. Zelf noemt de band Lemonheads en Afghan Whigs als referenties, al sluipt er ook vaak een streep Pixies in. 'Een aantal nummers schreef ik zo rond mijn twingste. Uiteraard heb ik daar voor de plaat aan gesleuteld, maar het sfeertje uit onze jeugd blijft natuurlijk hangen', legt Segers uit. Ondanks de donkere ondertoon gaat Segers live voluit voor de rockbeleving. 'Er zijn weinig nieuwe Nederlandstalige rockgroepen die niet in het dialect zingen. De bakens blijven Noordkaap, Gorki en De Mens, zowel voor mijn teksten als voor de concerten.'

In de zomer brengen Iwein Segers en De Dealers nog een single uit, in het najaar volgt de plaat Einde voor beginners Al is Segers nooit aan één project tegelijkertijd bezig: 'Ik schrijf aan een tv-serie en film, acteer in De bende van Jan de Lichte en werk aan een kindertheaterstuk over een zekere Ridder Ywein die nooit een draak kan verslaan en bijgevolg geen prinses heeft. Een leeuw laat zich verslaan uit medelijden en wordt beste vrienden met de ridder. Ja, het gaat alweer over de outcast.'

Luister hieronder naar 'Wij zijn de laatste'. In de hoofdrol herken je actrice Nathalie Wijnants (onder andere Thuis).