Luister: Lohaus bereidt lekkere gerechtjes op Theater Aan Zee

Als we hun interview op de muziekblog Indiestyle mogen geloven, neemt Lohaus - voor de vorm met kleine l - op tournee het liefst 'alle seizoenen van Friends' en 'Sergio Herman' mee. Zitten volgens ook nog in de rugzak: leuke synthpartijtjes, een dromerig sfeertje en de stem van Thomas Lauwers, die nog het beste te vergelijken valt met Kings of Leons Caleb Followill, maar dan zonder enige vorm van bombast, teder zelfs. De combinatie is een 'lekker gerechtje', de heer Herman indachtig.

Met die rugzak passeerde Lohaus al op Boomtown, Sziget, De Nieuwe Lichting en Humo's Rock Rally. Dat ze ook nog het voorprogramma speelden van Warhaus en Balthazar, is met al die adelbrieven haast een opmerking in de rand.

Op Theater Aan Zee zijn de heren nog donderdag en vrijdag te spotten. In afwachting daarvan kunt u hieronder luisteren naar Half of December zoals ze het speelden in Fort Napoleon.