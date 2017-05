Luister: Jasper Steverlinck lost eerste single in lange tijd

'Ik had zo goed als een volledig album opgenomen met Jake Gosling, producer van Ed Sheeran, One Direction en Wiley. Maar het voelde niet juist: vol rigoureuze ritmes en beats, terwijl ik alles op piano en gitaar geschreven had. Dus besloot ik het album helemaal opnieuw op te nemen.'

Aan het woord is zanger Jasper Steverlinck, even geleden in Knack Focus. 'Helemaal opnieuw' betekent in zijn geval met Belpopveteraan Jean Blaute. De eerste single van het voorlopig titelloze album, het dromerige That's Not How Dreams Are Made, is sinds kort te beluisteren.

Het vorige album, Songs of Innocence, dateert alweer uit 2003. In tussentijd volgde een derde Aridplaat - de band is inmiddels gestopt - medewerking aan het Nederlandse project Guilt Machine en een passage als coach in The Voice van Vlaanderen.