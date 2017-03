Luister: Gorillaz kondigt (eindelijk) nieuw album aan, mét Grace Jones en De La Soul

Na maanden speculeren heeft Gorillaz bevestigd dat ze op 28 april Humanz uitbrengt. Het is de vijfde plaat voor de cartoonband rond Damon Albarn en Jamie Hewlett en de opvolger van The Fall uit 2011. Zoals gewoonlijk heeft Albarn zich laten omringen met schoon muzikaal volk. De opvallendste namen zijn Grace Jones, De La Soul, Vince Staples en Jehnny Beth van Savages.

Dat er een nieuwe plaat zat aan te komen zat van Gorillaz, was al even duidelijk. De afgelopen maanden loste allerlei cryptische boodschappen en digitale verhalen op sociale media, waarin onder andere het verhaal van personages Noodle en Russel verder werd uitgediept. De dag voor de inauguratie van Donald Trump, in januari van dit jaar, volgde het bezwerende Hallelujah Money, in samenwerking met Benjamin Clementine.

Eerder donderdag kondigde de band aan dat ze in juni haar eigen festival Demon Days zou headlinen, wat hun eerste show sinds 2010 zal zijn. Op streamingplatform Tidal verschenen ook al de namen van vier nieuwe singles. De nieuwe muziek gaat vrijdagochtend om 8.30 uur onze tijd in première op BBC Radio 1.