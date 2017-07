Luister: Felix Pallas loopt warm voor Pukkelpop met nieuwe single

Belpopliefhebbers houden Felix Pallas al langer in de gaten. De synthpopgroep rond frontman Simon Nuytten haalde in 2015 de laatste acht bij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel en bracht de fijne singles Rakata en Curse uit, maar daarna bleef het een jaar stil op releasegebied.

Rond het nieuwe Similarities, de voorloper van een ep die dit najaar uitkomt, gebeurt dan wel wat meer. Dat heeft uiteraard veel te maken met die andere groep van Nuytten, Bazart. 'Dat heeft zeker een effect, ook op Warhola (de groep van Bazartlid Oliver Symons, nvdr.), maar dat vinden we geen probleem', zegt Nuytten. 'We staan allemaal achter elkaars projecten en gaan ook regelmatig naar elkaar kijken. Die fans die onze bands gemeenschappelijk hebben, dat zijn gewoon heel goede fans.'

Er is méér dan het Bazarteffect. Similarities is de eerste release op het platenlabel van manager en muziekblogger Jarri Van der Haegen, die ander hip geweld als Tsar B, WWWater en Vuurwerk onder zijn vleugels heeft. Van der Haegen kreeg de Amerikaanse muzieksite Billboard zo ver dat het Similarities als primeur bracht.

En dat voor een band die pas in het najaar zijn eerste ep uitbrengt. 'De eerste reacties zijn crazy. Het nummer wordt bijzonder actief gedeeld op muziekblogs', zegt Nuytten trots over de nieuwe track.

'Een van de blogs noemde het nummer gargantuan (vrij vertaald: reusachtig, kolossaal, maar ook formidabel, nvdr.), naar Gargantuel van de Franse schrijver Rabelais. Een prachtig woord, vind ik. Er zit het snijdende, bedreigende in van de synths, maar ook de verzachting dat de kopstem in het nummer brengt.'

Het nummer staat al een tijdje in de setlist van Felix Pallas. 'Daar kregen we regelmatig te horen dat het een potentiële single was', aldus Nuytten. Uiteraard gaat Similarities ook mee naar Pukkelpop, waar de band op vrijdag 18 augustus aantreedt. 'Een heel mooie spot, en dat op een van de leukste festivals van België. We kijken er enorm naar uit', besluit Nuytten.

Luister hieronder naar Similarities.