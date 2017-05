Luister: drummer van Nick Caves Bad Seeds remixt nieuwe single Warhaus

Warhaus, het soloproject van Balthazarfrontman Maarten Devoldere, heeft pas een nieuwe single op de wereld losgelaten. Het meest opvallend aan Beaches, een nummer uit het vorig jaar verschenenWe Fucked A Flame Into Being, is de remix die samen met het nummer wordt uitgebracht. Die is van de hand van Jim Sclavunos, de drummer van de Bad Seeds, de begeleidingsgroep van Nick Cave. Die laatste tweette de remix ook.

LISTEN: Jim Sclavunos Remixes Warhaus: https://t.co/HmmYfZDGin -- Nick Cave & TBS (@nickcave) 19 mei 2017

De originele single

De remix van Jim Sclavunos