Luister: dit is de nieuwe, negen minuten durende single van Stromae

Stromae heeft vannacht zijn nieuwe single Défiler gelost, nadat hij zijn fans al enkele dagen nieuwsgierig maakte op Instagram. Het nummer, de eerste single van de Brusselaar in drie jaar, duurt bijna negen minuten en hoort bij de vijfde capsulecollectie van Mosaert, het mode- en decocollectief dat Stromae heeft met zijn vrouw Coralie.

Paul Van Haver, zoals Stromae echt heet, liet dus als solomuzikant al even weinig van zich horen, nadat hij het door gezondheidsproblemen rustiger aan moest doen. In die periode bleef hij wel creatief actief, onder meer met Mosaert en als deel van een collectief regisseurs, dat onder meer de videoclip van Major Lazers Run Up draaide.

'Ik ben altijd blijven componeren', zei hij in maart over zijn 'pauze' in Knack Weekend. 'Muziek in elk geval. [...] Ik zit trouwens in de studio voor de opnames. Mijn samenwerkingen in de luwte hebben me weer zin doen krijgen om te schrijven. Tot dan leek ik wel te blokkeren, alsof ik niets meer te vertellen had. Nu is het alsof ik het schrijven opnieuw ontdek.'

