Luister: de indiepopvibes van ONS, live op Theater Aan Zee

Het Gentse duo ONS is het muzikale project van Joris Vergaert en Joppe Tanghe. De groep bracht in 2011 'ONS EP' uit. Samen met bassist Nils Vermeulen en drummer Elias Devoldere behaalden ze een jaar later de eerste prijs tijdens het muziekconcours Jonge Wolven. Als band hielden ze kort nadien op te bestaan maar nu, twee jaar, later pikken ze als duo de draad weer op.

De stemmen van Joris en Joppe smelten naadloos samen tot een sound met invloeden van pop, blues en reggae. De associatie met de indiemuziek is nooit veraf en hier en daar kan je zelfs een vleugje country opsnuiven. Eind 2017 wordt hun eerste album op de wereld losgelaten wordt.