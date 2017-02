'Love': Lana Del Rey lost nieuwe single (en videoclip)

Met een kleine lading posters die hier en daar het straatbeeld van Los Angeles sierde, wees de zangeres met de zwoele stem al een tijdje op nieuw materiaal dat er stond aan te komen. Zondag loste ze een eerste single: 'Love'. De dromerige, melancholische track kreeg er nu ook een videoclip bovenop. Als vanouds in seventiessfeer en met een futuristische flair. Lana Del Rey is helemaal terug.

Over het nieuwe album werden voorlopig weinig details vrijgegeven. Behalve dan dat het er eentje wordt voor de fans. 'Ik maakte de eerste vier albums voor mezelf, maar dit werk is speciaal voor hen', vertelt ze in een communiqué.

'Love', geregisseerd door Rich Lee, is haar eerste wapenfeit in zestien maanden.