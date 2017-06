Lokerse Feesten voegen Brutus, Roméo Elvis en 35 andere namen toe aan affiche

Met eerder aangekondigde namen als Pennywise, Pixies en Oscar And The Wolf beloofden de Lokerse Feesten al mooi te worden. Nu laat de organisatie nog eens 37 namen los. Op vier plekjes na is de hele affiche nu vol.

De 37 nieuwe namen op een rij: Brutus, Tiga, Charlotte De Witte, AJ Tracey, Roméo Elvis X Le Motel, Ronnie Flex & Deuxperience Band, Cherry Moon Legends, Yves Deruyter, Fabio & Grooverider, Bad Company UK + Messy MC, Murdock + MC Mota, Brihang, Zwangere Guy, Heidi, Clouds, Farrago, Dj Ghost, Zolex, Hakim, Dysfunkshunal, Discobaar A Moeder, Eppo Janssen b2b The Whatevers, Nadiem Shah, Dirk Stoops, Steve James, One Track Brain, Lebawski b2b Nelson, Youri Parker, Quincy, Ogenn, One87 + MC Mush, Bredren, Azer, Hakim 'Kifesh' Chatar, Abstrkt dj, Danny C en Dimitri Cooman.

De Lokerse Feesten vinden plaats van 4 tot en met 13 augustus. Tickets en info vindt u hier.

