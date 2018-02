Lokerse Feesten trappen af met Simple Minds en Arsenal

De eerste namen voor de Lokerse Feesten 2018 zijn bekend. Simple Minds en Arsenal spelen allebei op de openingsdag van het festival, dat van 3 augustus tot en met 12 augustus 2018 plaatsvindt.

De Schotten van Simple Minds komen naar Lokeren met de nieuwe plaat Walk Between Worlds. Arsenal brengt dan weer in april een vers album uit, In The Rush of Shaking Shoulders, waarvoor de band ging opnemen in Nigeria, en speelde in december nog vier keer de AB plat.

De voorverkoop voor de 44e editie van de Lokerse Feesten is inmiddels gestart. Nieuwe namen volgen binnenkort. Tickets en info vindt u hier.