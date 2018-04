Lili Grace breekt uit het repetitiekot: 'Verder dan dit hoeven we het eigenlijk niet te zoeken'

We schrijven 2012 wanneer de Limburgse zussen Nelle en Dienne Bogaerts beslissen om deel te nemen aan Humo's Rock Rally. In een editie die ons onder meer Compact Disk Dummies, Tubelight en Tourist, toen hij nog geen LeMC was, schonk, speelden ze onder de naam Lili Grace een interessant potje muzikaal wiezen, met twee meisjesstemmen, een cello, bravemeisjespop met hier en daar een stoute uithaal, een batterij percussie én een cover van Ace of Spades als belangrijkste troefkaarten.

De sterren stonden lange tijd best goed voor de twee, met onder meer voorprogramma's voor Nils Frahm en Trentemøller. Hun eerste ep, die maar liefst drie jaar na de Rock Rally verscheen, zorgde er dan weer voor dat Bazart hen mee op sleeptouw nam als support act. Maar anno 2018 is het alweer even stil rond de groep. 'We hebben zelf theater gemaakt en muziek gespeeld bij enkele andere toneelproducties', verklaren Nelle en Dienne - aan de telefoon zijn de twee nauwelijks van elkaar te onderscheiden - de radiostilte.

Vrouwenportret

Maar nu is Lili Grace weer terug met de nieuwe single Dreamlover. Opnieuw voert de cello de boventoon, al blijft ook het exotische zanglijntje lekker in ons hoofd hangen. 'Exotisch? Leuk dat je dat vindt', lacht Dienne. 'Maar dat is niet zo bedoeld. Het moest in eerste instantie een nummer van ons zijn, met dat donkere randje dat mensen van ons gewend zijn.'

De nieuwe koers werd vorige zomer al ingezet, toen de zussen hun repetitiekot verlieten - 'daar waren we stilaan uitgeschreven' - en naar Artkom trokken, het atelier van kunstenares Nicky Miny. Zij zorgde ook voor het artwork van Dreamlover, een bewerkt vrouwenportret. 'Het nummer gaat over het onderscheid tussen droom en realiteit en voor ons zit dat in haar blik vervat. Die is krachtig en droevig tegelijk.'

In het voorjaar van 2019 wil Lili Grace met een debuutplaat komen, vier jaar na hun ep en zeven jaar nadat ze voor het eerst de neus aan het venster stoken. 'Het grootste verschil met ons vroegere werk is dat we beter naar onszelf hebben geluisterd', zeggen ze. 'Nu is het veel meer iets eigens, de essentie van wat we zijn en wat we willen maken. Puur die cello en die twee stemmen, zonder al te veel toevoegingen van buitenaf: uiteindelijk moeten we het niet verder zoeken dan dat.'