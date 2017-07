'Lieve Chester, onze harten zijn gebroken': Linkin Park eert overleden zanger met brief en site

Afgelopen weekend stapte Chester Bennington, de zanger van Linkin Park, op 41-jarige leeftijd uit het leven. Hij laat een vrouw en zes kinderen na.

Zijn bandmakkers hebben voor het eerst gereageerd op het verlies in een open brief op hun Facebookpagina. 'Lieve Chester, onze harten zijn gebroken', steken ze van wal. 'Jouw afwezigheid laat een leegte achter die nooit gevuld kan worden - een onstuimige, grappige, ambitieuze, creatieve, aardige, genereuze stem in de kamer "ontbreekt.'

In de brief schrijft Linkin Park dat ze nog niet weten wat de toekomst brengt, maar dat hun 'liefde voor het maken en spelen van muziek niet uit te doven is.' Ze roepen op om de nieuwe site chester.linkinpark.com te bezoeken. Die bevat een foto van Bennington, informatie over hulporganisaties voor mensen die een wanhoopsdaad overwegen en tweets van Linkin Parkfans.