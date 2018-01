Liam Gallagher wilde Oasis-reünie zonder Noel

Oasis is sinds 2009 niet meer, maar veel fans blijven hopen op een reünie. Als het aan Liam Gallagher gelegen, had die er gekomen, maar de rest van de band wilde niet. Dat vertelde de zanger op Twitter.

Naast Liam Gallagher werd Oasis in 1991 opgericht door Paul Arthurs, Paul McGuigan en drummer Tony Carroll. Gallagher antwoordde op vraag van een fan dat hij die line-up weer wilde samenbrengen - zonder Liams broer Noel dus, die de band later vervoegde - maar dat de rest niet wilde. Arthurs, die net zoals McGuigan en Carroll voor 2009 de band verliet, antwoordde 'Ahem', wat erop lijkt te wijzen dat hij wel weer wilde gaan spelen.

Liam zei zelf eerder dat als het gaat over een reünie de bal volledig in Noels kamp ligt, maar lijkt zich nu zelf meer te willen profileren als soloartiest. 'Oasis have got no unfinished business', klinkt het.