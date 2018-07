'Leegte van een verpletterende intensiteit': zo klonk elektronicatrio Vaal op Theater Aan Zee

Onder de noemer Jong Muziek geeft muziekclub De Zwerver andermaal vrij podium aan opkomend muzikaal talent op Theater Aan Zee. Zaterdag mocht elektronicatrio Vaal het Fort Napoleon in Oostende onveilig maken met hun grimmige soundscapes die recht uit de eighties zijn geplukt en een voorliefde voor cold wave, ambient, krautrock en postpunk verraden.

De band bestaat uit Timo Bonneure (synths), Arjen Verswijvelt (zang) en Jelle Wulleman (gitaar, saxofoon), drie in Gent gevestigde West-Vlamingen die debuteerden met de fraaie single Knopen en dit voorjaar een plek op de affiche van The Sound of the Belgian Underground in de AB versierden.

'Leegte van een verpletterende intensiteit', noemen ze hun sound zelf. Wat u zich daarbij moet voorstellen, hoort u hieronder. Wilt u méér, dan kunt u ook op zondag 29/7 nog op Theater Aan Zee terecht, waar ze om 22u30 in Café Crayon aantreden.