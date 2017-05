LCD Soundsystem lost twee nieuwe songs: 'En nog één vocal en twee mixes en de plaat is ook af'

Na een break van vijf jaar kwam LCD Soundsystem, de band rond New Yorker James Murphy en Nancy 'die van Soulwax' NY Excuse' Whang, vorig jaar opnieuw samen voor een reünietournee. Die mondde uit in een (vijfsterren)concert op Pukkelpop 2016. Toen was er van nieuw werk geen spoor, maar daar komt nu verandering in. Met Call the Police en American Dream slaat LCD meteen twee vliegen in een klap.

Die twee songs zijn de voorbode van een nieuwe plaat, de eerste sinds This is Happening uit 2010. 'We zijn er bijna klaar mee - nog één vocal en twee mixes te gaan', verzekert Murphy op de Facebookpagina van LCD Soundsystem. 'Het is moeilijk te zeggen wanneer het album precies zal uitkomen. Eén ding is zeker: ik sta erop dat er een vinyluitgave zal zijn op de dag van release, want - wel - ik ben een oude man.'

De band zal met zijn nieuwe plaat ook de baan op gaan. 'En nee, we houden het niet bij festivals alleen', aldus nog James Murphy. 'We verkiezen middelgrote boven gigantische zalen. Wat we niet willen is in 1/16de van een mega-dome optreden, de rest bedekken met gordijnen 'zodat het er allemaal nog zo slecht niet uitziet', en daar dan 180 dollar voor vragen. Wat we wél willen: voor volle zalen spelen die niet zodanig groot zijn dat je een verrekijker nodig hebt om te kunnen zien of het wel degelijk Pat (Mahoney, vaste drummer van de band, nvdr.) is die achter de drums zit, of Louis C.K.'